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Hak-İş, koronanın meslek hastalığı sayılması talebini tekrarladı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) meslek hastalığı sayılması talebini yeniden gündeme getirdi.
 26 Nisan 2021 17:38
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Hak-İş, koronanın meslek hastalığı sayılması talebini tekrarladı

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için alanlarda olunamayacağını belirtti.

Hak-İş'in 26-Nisan-1 Mayıs arasındaki "1 Mayıs Haftası" kutlamalarını etkin şekilde geçekleştirmeye devam ettiğini ifade eden Arslan, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dijital platformlar üzerinden dile getirdiklerini aktardı.

Birçok emekçi çalışanın hem salgınla mücadele ettiğini hem de işlerine devam ettiğini belirten Arslan, iş sağlığı ve güvenliğini temel insan hakkı olarak gördüklerinin altını çizdi.

Hak-İş olarak Kovid-19'un tüm çalışanlar için meslek hastalığı sayılması talebini salgının ilk gününden itibaren tüm platformlarda dile getirdiklerini aktaran Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bu isteklerini tekrarladıklarını belirtti.

Arslan, salgın nedeniyle konfederasyon olarak önemli tedbirleri hayata geçirdiklerini, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuları da raporlaştırdıklarını anımsattı.

Raporların uluslararası kuruluşlarca memnuniyetle karşılandığını ifade eden Arslan, hazırlanan ikinci raporun da ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
Anadolu Ajansı
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