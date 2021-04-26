1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Büyükşehir 100 milyon liralık destek paketi açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Basımı ve dağıtımı tamamlanan, 113 bin ailenin Başkent Kartına 400'er lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaftan oluşan 18 bin 500 kişiye, 400'er lira nakit ödeme yapacağız"
 26 Nisan 2021 18:15
+Aa- Yazdır
Ankara Büyükşehir 100 milyon liralık destek paketi açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayında 232 bin 351 aileye, 100 milyon liralık destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı, "Sevgili Ailem" diyerek sözlerine başladığı videolu paylaşımda, destek paketinin detaylarını anlattı.

Sosyal yardım alan ailelerin desteklerden uygarca faydalanabileceği Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, şu bilgileri verdi:

"Bu sayede artık Ankara'da alan el veren eli görmeyecek, bir tüccar zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kente yayılacak ve aileler standart paketleri değil, ihtiyacı olan ürünleri serbestçe seçerek alabilecekler. Bu vesileyle sizlere ramazan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liralık büyük destek paketimizi açıklamak istiyorum. Basımı ve dağıtımı tamamlanan, 113 bin ailenin Başkent Kartına 400'er lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaftan oluşan 18 bin 500 kişiye, 400'er lira nakit ödeme yapacağız."

Kartlarına ve isimlerine yükleme yapılan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacağını vurgulayan Yavaş, yeni destek anlayışı sayesinde, kartlara yüklenen ya da nakit yatırılan miktardan, semtlerdeki bütün esnafın yararlanacağını aktardı.

Başkan Yavaş, "Kart basımı bayram sonrasına kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oluşan 100 bin 851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta içi tamamlayacağız. Böylece mübarek ramazan ayında, 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

- "Varsın kavşaklardan biri geç yapılsın..."

Yavaş, 1 Nisan'da yeniden başlatılan "6 milyon tek yürek" kampanyasına destek veren tüm hayırseverlere de teşekkür etti. Başkan Yavaş, 100 milyon liralık destek paketinin dışında, "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere yapılan desteğin 13 milyon lirayı aştığını anımsatarak, kampanyanın tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Mansur Yavaş, "Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yangın sürerken, varsın kavşaklardan biri geç yapılsın, varsın bir kaldırım ya da park sonraya kalsın. Bizim belediyecilik anlayışımız ve en büyük hedefimiz, hiçbir çocuğun boynunun bükük kalmaması ve eğitimlerinden mahrum olmaması, hiç kimsenin yatağa aç girmemesidir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HSK üyeliği için başvuran isimler belli oldu
26 Nisan 2021 18:05		 Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları başladı
26 Nisan 2021 15:41
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
26 Nisan 2021 14:20		 Arı sütü, poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi kullanılamayacak
26 Nisan 2021 14:07
Emniyet, Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapacak
26 Nisan 2021 12:20		 Hayrabolu Belediyesinden 'çocuk işçi çalıştırıldığı' iddiasına yalanlama:
26 Nisan 2021 10:52
İçişleri: Kısıtlamada 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı
26 Nisan 2021 09:09		 Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
26 Nisan 2021 08:49
'Bina Kimlik Sistemi' uygulaması başladı: Kolon kesip, kaçak kat çıkana çipli takip
26 Nisan 2021 08:24		 YÖKTEZ'de 1 kişi çıkıyor! Üniversite bu kadro ilanını düzeltmeli
25 Nisan 2021 20:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:48 - Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor19:27 - Trendyol'un 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor19:25 - Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuğun 4 yıla kadar hapsi istendi19:14 - Erdoğan tarihi skandal deyip, gerçeği anlattı19:10 - Sıfır aldığı cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı19:04 - Bursa Büyükşehir'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına açıklama
18:58 - Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu18:51 - AB, AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlattı18:47 - Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı18:36 - Adana'da şakanın sonu ölümle bitti18:29 - Temaslı olarak kumar oynamaya gitti, baskında ceza yedi18:20 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:18 - Vebitcoin soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı18:15 - Ankara Büyükşehir 100 milyon liralık destek paketi açıkladı18:12 - CHP'li Öztrak: Biden'ın açıklamasını hiç bir surette kabul etmiyoruz18:05 - HSK üyeliği için başvuran isimler belli oldu18:00 - Doktora saldırıp darp eden iki kişi gözaltına alındı
17:52 - Savcı, Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsini istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanmayı savunan bakanlıklar var, son kararı Erdoğan verecek
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tatminsiz 3
iftarda kıymalı pide 1
hastasıyız 2
flütü yıkamak 1
mide gurultusu 3
denizi geçip çayda boğulmak 1
akıcı 3
kemikleri sayılmak 1
vatanseverlik testi soruları 1
tarih 1
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 engelli işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 14 eski hükümlü alacak
SPK 40 personel alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam