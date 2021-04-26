Temaslı olarak kumar oynamaya gitti, baskında ceza yedi
|26 Nisan 2021 18:29
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Edinilen bilgiye göre, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, GOP Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcısından alınan izinle eve yapılan baskında içeride bulunan 10 şahıstan 9'una sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle 31 bin lira cezai işlem uygulandı. K.A. isimli ise temaslı olarak karantinada olduğu tespit edildi. Bahse konu şahsa karantina kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazıldı. Ayrıca ikamet içerisinde bir odada kumar oynadığı tespit eden 6 şahsa 8 bin lira tutarında ceza kesildi. İkamet sahibi H.A'ya ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 58 adet kumar çipi, 220 lira tutarında nakit para, 11 adet kapalı iskambil destesi, 1 adet açık iskambil destesine el koydu.
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