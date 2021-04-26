Derecik'ten terör hedefleri obüslerle vuruldu
Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri birliklerden obüslerle, teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Hakurk'taki hedefler ateş altına alındı.
|26 Nisan 2021 18:58
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TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruluyor. Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı. İlçede konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Hakurk ve Avaşin bölgelerine yoğun top atışı yapıldı. Koordinatları verilen Hakurk ve Avaşin'deki PKK hedefleri obüslerle vurulurken, top sesleri ve yükselen dumanlar ilçe merkezinden de izlendi.
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