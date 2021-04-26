Vaka sayıları açıklandı: 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.716 olarak açıklandı.

Test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu.