1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayıları açıklandı: 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.
 26 Nisan 2021 20:32
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.716 olarak açıklandı.

Test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlar: Tam kapanma Türkiye'yi rahatlatacak bir adım
26 Nisan 2021 21:28		 Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
26 Nisan 2021 19:55
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
26 Nisan 2021 19:54		 Erdoğan tarihi skandal deyip, gerçeği anlattı
26 Nisan 2021 19:14
Bursa Büyükşehir'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına açıklama
26 Nisan 2021 19:04		 CHP'li Öztrak: Biden'ın açıklamasını hiç bir surette kabul etmiyoruz
26 Nisan 2021 18:12
İYİ Parti'den, Biden'ın 'soykırım' açıklamasına tepki
26 Nisan 2021 17:48		 AK Partili Çelik: KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir
26 Nisan 2021 17:27
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
26 Nisan 2021 15:46		 Deva Partili isim HDP'ye 'Umarım soyunuz tükenir' dedi sonra özür dileyip sildi
26 Nisan 2021 15:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi21:28 - Uzmanlar: Tam kapanma Türkiye'yi rahatlatacak bir adım21:20 - Thodex soruşturmasında gözaltındaki 62 kişi serbest bırakıldı21:10 - Ağrı'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı21:04 - Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı artan ve düşen iller20:49 - Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
20:32 - Vaka sayıları açıklandı: 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı20:25 - Eşini av tüfeğiyle öldüren Melek İpek'e tahliye20:20 - Yüz yüze eğitime ara verildi, dönem sınavları ertelendi20:09 - Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirasını kaptırdı19:58 - Şehirlerarası seyahat izne bağlandı19:55 - Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
19:54 - İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı19:27 - Trendyol'un 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor19:25 - Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuğun 4 yıla kadar hapsi istendi19:14 - Erdoğan tarihi skandal deyip, gerçeği anlattı19:10 - Sıfır aldığı cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı
19:04 - Bursa Büyükşehir'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
Tam kapanmayı savunan bakanlıklar var, son kararı Erdoğan verecek
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
denizi geçip çayda boğulmak 1
faş etmek 1
kemikleri sayılmak 2
piyiz 1
Kripto para 6
kurbi sultan ateşi suzan 1
velet 2
26 nisan 2017 9103 polisin açığa alınması 1
darısı çiftlikbankın başına 1
etik dışı davranışlar 1
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 engelli işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 14 eski hükümlü alacak
SPK 40 personel alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam