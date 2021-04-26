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Bursa Büyükşehir'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına açıklama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çeşitli spor kulüplerinin yurt dışındaki müsabakalara katılımının sağlanması amacıyla belediye üzerinden 2019 yılında çıkartılan gri pasaportların insan kaçakçılığında kullanıldığı iddialarına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.
 26 Nisan 2021 19:04
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Bursa Büyükşehir'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına açıklama

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 6 Ocak 2020'de 143 kişi hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldığı belirtildi.

Yargılamanın sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Belediyemizce amatör spor kulüplerinin, kültür derneklerinin, sivil toplum örgütlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı sportif yarışmalara, kültürel organizasyonlara mevzuat çerçevesinde destek verilmektedir. Bu kapsamda yapılan bazı geziler hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 tarihinde başlatılan soruşturmada bu gezilere katılan 143 kişi hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştır. Yargılama süreci halen devam etmekle birlikte geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili idari soruşturma da başlatılmıştır. İddianame içeriğinde doğrudan kurumumuza yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmamaktadır. Yargılananlar arasında belediye ve iştiraklerinden yalnızca 2 personel bulunmakta olup, olay tüm boyutlarıyla yargı ve kolluk birimlerimiz ile iş birliği ve eşgüdüm içerisinde takip edilmektedir. Ceza kovuşturması ve idari soruşturma sonucunda bahse konu olaylarda kastı, kusuru veya ihmali olanlar hakkında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır."
Anadolu Ajansı
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