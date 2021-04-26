Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuğun 4 yıla kadar hapsi istendi

Atatürk'e hakaret edip ve Türk bayrağını yırtarak sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki A.Ş. hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada, 17 yaşındaki Suça Sürüklenen Çocuk (S.S.Ç.) A.Ş.'nin Atatürk, Türk Bayrağı ve Özgecan Aslan'a yönelik videolar çekip yayınladığının tespit edildiği bildirildi.

Videolara ilişkin yapılan detaylı çözümlemelerde, A.Ş'nin "Ben geldim, sapık Alihan" diyerek elindeki çakmakla Atatürk portresini ve Türk Bayrağını yakmaya çalıştığı, portrenin yanmasının ardından "Çok güzel yanıyor" dediği, bir sonraki videoda ise küfür edip, elindeki Türk Bayrağını yırttığı, Atatürk resmini alarak öpüp kenara koyup "Atam da bizi izlesin" dediği, ayrıca 11 Şubat 2015'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret ve çirkin içerikli imalarda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, evinde arama yapılan ve bilgisayarı ile cep telefonuna el konulan A.Ş'nin savcılıkta alınan savunmasına da yer verildi.

Suça sürüklenen çocuk A.Ş ifadesinde, online olarak oyun oynarken tanıştığı şahısların, absürt videolar çekmesi halinde sosyal medyada ünlü olabileceğini söylemesi üzerine bir Youtube kanalı açtığını, bu kanalda ve İnstagram sayfasında birkaç video paylaştığını, ailesinin öğrenmesi üzerine söz konusu videoları sildiğini ancak sosyal medyada yayıldığını, videolardaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiğini ancak pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda A.Ş.'nin kendisine yüklenen suçun anlam ve önemini kavrayabildiği, bahse konu suçlamalara karşı cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

A.Ş.'nin, Türk Ceza Kanunu'nun "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu'nun "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" maddeleri gereğince yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, A.Ş'nin, Özgecan Aslan'a yönelik sözleri nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı ve devam ettiği kaydedildi.

A.Ş. hakkında hazırlanan iddianame başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi.

- Olayın geçmişi

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen A.Ş. buradaki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

A.Ş. çıkarıldığı mahkemece 5 Nisan 2021'de tutuklanmıştı.