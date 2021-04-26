Şehirlerarası seyahat izne bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır.
|26 Nisan 2021 19:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
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