Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirasını kaptırdı
|26 Nisan 2021 20:09
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Ö.G.'yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere Team Vieewer Quick Sport isimli uygulamayı indirmesini istedi. Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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