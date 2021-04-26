1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüz yüze eğitime ara verildi, dönem sınavları ertelendi

MEB: Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.
 26 Nisan 2021 20:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğittim Bakanlığı, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının ertelendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup, uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmam hatiplerde 'inovasyon, kodlama ve tasarım' odaklı proje başlıyor
26 Nisan 2021 11:17		 Öğrenci yoksa ek ücret de yok
26 Nisan 2021 08:00
Bakan Selçuk'tan 'uçurtmalı' paylaşım
25 Nisan 2021 12:49		 2021 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı
24 Nisan 2021 15:22
2021 LGS'de, soru sorulacak konular belirlendi
23 Nisan 2021 18:49		 Bakan Selçuk, tedavi gören çocuklarla 23 Nisan şenliğinde buluştu
23 Nisan 2021 18:40
MEB yurt dışında yaşayan Türk çocukları için sesli hikaye kitabı hazırladı
23 Nisan 2021 15:38		 MEB'den çocuklara özel 'Gazetecik'
22 Nisan 2021 15:42
Bakan Selçuk Mardin'de eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi
22 Nisan 2021 13:53		 Bakan Selçuk: Çocuklar için bir özel küçük gazete çıkarıyoruz
22 Nisan 2021 12:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi21:28 - Uzmanlar: Tam kapanma Türkiye'yi rahatlatacak bir adım21:20 - Thodex soruşturmasında gözaltındaki 62 kişi serbest bırakıldı21:10 - Ağrı'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı21:04 - Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı artan ve düşen iller20:49 - Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
20:32 - Vaka sayıları açıklandı: 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı20:25 - Eşini av tüfeğiyle öldüren Melek İpek'e tahliye20:20 - Yüz yüze eğitime ara verildi, dönem sınavları ertelendi20:09 - Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirasını kaptırdı19:58 - Şehirlerarası seyahat izne bağlandı19:55 - Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
19:54 - İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı19:27 - Trendyol'un 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor19:25 - Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuğun 4 yıla kadar hapsi istendi19:14 - Erdoğan tarihi skandal deyip, gerçeği anlattı19:10 - Sıfır aldığı cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı
19:04 - Bursa Büyükşehir'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
Tam kapanmayı savunan bakanlıklar var, son kararı Erdoğan verecek
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper bulaştırıcılar 2
tatminsiz 3
kafkaesk 1
mansiyon 2
nomadland 1
evlilik üzerine edilen sözler 1
kapasite kullanım oranı 1
kripto tosuncuk 1
akıcı 3
zoom fatigue 1
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 engelli işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 14 eski hükümlü alacak
SPK 40 personel alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam