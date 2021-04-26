Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı artan ve düşen iller

Bir önceki haftaya göre, haftalık vaka sayısı en fazla artış gösteren iller sırasıyla Hakkari, Siirt, Gümüşhane, Ağrı, Zonguldak, Kırşehir, Bitlis, Muş oldu.

Bir önceki haftaya göre, haftalık vaka sayısı düşüş yaşandığı iller ise Yalova, Kastamonu, Kilis, Yozgat, Samsun, Adıyaman, Iğdır, Osmaniye, Trabzon, Kırklareli ve Çanakkale oldu. Bu illerde vaka sayıları bir önceki haftaya göre düşüş gösterdi.

Ankara'da bir önceki haftaya göre haftalık vaka sayısı yüzde 6 artış oldu.

İstanbul'da yüzde 14, İzmir'de ise yüzde 16 oranında vakalar azaldı.

İŞTE İLLERİN 10-16 NİSAN HAFTASINA GÖRE VAKA SAYISINDAKİ YÜZDESEL ARTIŞLARI