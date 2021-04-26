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Ağrı'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
 26 Nisan 2021 21:10
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Ağrı'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı

İlçenin Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Ö.E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan 12 yaralıdan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
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