Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ağrı'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
|26 Nisan 2021 21:10
|+Aa- Yazdır
İlçenin Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Ö.E. olay yerinde hayatını kaybetti.
Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan 12 yaralıdan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirasını kaptırdı
26 Nisan 2021 20:09
|Adana'da şakanın sonu ölümle bitti
26 Nisan 2021 18:36
|Doktora saldırıp darp eden iki kişi gözaltına alındı
26 Nisan 2021 18:00
|Pınar Gültekin cinayetinde salon yine karıştı
26 Nisan 2021 17:03
|Refüjde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
26 Nisan 2021 15:21
|20 lise öğrencisinin kanlı kavgası: 1 kişi yaralandı
26 Nisan 2021 15:00
|Emekli uzman erbaş, 47 sikkeyle yakalandı
26 Nisan 2021 14:48
|Askeri araç devrildi: 3 yaralı
26 Nisan 2021 14:15
|Tiyatro oyuncusu iş ilanı için gitti, cinsel saldırıya uğradı
26 Nisan 2021 13:26
|Taksicilerden aşı talebi: En riskli meslek grupları arasındayız
26 Nisan 2021 12:59