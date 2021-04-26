1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AÖF vize sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.
 26 Nisan 2021 22:10
+Aa- Yazdır
AÖF vize sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.

Sonuçları görmek için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyanet, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yapıldı
10 Nisan 2021 16:43		 Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi
08 Nisan 2021 22:38
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak
27 Mart 2021 16:43		 TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yapıldı
21 Mart 2021 17:37
Kılıçdaroğlu: İşsizliğin çözülmesi için verdiğim 'muhtar önerisiyle' dalga geçtiler
16 Mart 2021 18:56		 Suriye sınırı tamam, İran sınırı bu yıl bitiyor
16 Mart 2021 06:40
Yeni bir gemi krizinden dönülmüş
05 Mart 2021 07:50		 Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor
27 Şubat 2021 17:14
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
18 Ocak 2021 11:56		 Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı
12 Aralık 2020 19:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - THY'den tam kapanmaya denk gelen biletlere ilişkin açıklama22:52 - Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem22:44 - Bakan Selçuk: Tam kapanma kararı bir umuttur22:29 - Enflasyon Raporu 29 Nisan'da açıklanacak22:28 - Türkiye'nin ilaç sektörü ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı22:27 - Hobi olarak başladılar, 20 ülkeye 'ok gövdesi' ihraç ediyorlar
22:22 - İdare mahkemesi hakimi vefat etti22:21 - DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı22:18 - İki belediye arasında 'çöp konteyneri' krizi22:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı22:15 - Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler22:10 - AÖF vize sınav sonuçları açıklandı
21:39 - Otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü: Çok pişmanım21:33 - Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi21:28 - Uzmanlar: Tam kapanma Türkiye'yi rahatlatacak bir adım21:20 - Thodex soruşturmasında gözaltındaki 62 kişi serbest bırakıldı21:10 - Ağrı'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı
21:04 - Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı artan ve düşen iller
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
Tam kapanmayı savunan bakanlıklar var, son kararı Erdoğan verecek
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hürkuş 3
tekfur 1
nankör 1
tamirat 3
not almak 3
iki hayvan ismi içeren hayvanlar 5
kompozit 2
joe biden'in 1915 olaylarına soykırım'demesi 7
Yoooo 2
gözünü toprak doyursun 3
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 engelli işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 14 eski hükümlü alacak
SPK 40 personel alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam