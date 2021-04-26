Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler

HSK ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURAN İSİMLER BELLİ OLDU TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, 28 Nisan Çarşamba günü toplanacak. Karma Komisyon, Meclis tarafından seçilecek 7 üyeden her bir üyelik için 3 aday belirleyecek. Meclis Genel Kurulunda bu adaylar arasından yapılacak seçimle HSK'nin yeni üyeleri belli olacak