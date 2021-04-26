Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.
|26 Nisan 2021 22:15
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Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımızın Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları için Irak kuzeyine gerçekleştirdiği hava hücum harekatlarından görüntüler...https://t.co/5ctPxzvpvL#PençeŞimşekPençeYıldırım🇹🇷 pic.twitter.com/rpediieok2T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021
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