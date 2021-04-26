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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 ve 2020 arasında yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnafı kabul etti.
 26 Nisan 2021 22:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, şu isimler hazır bulundu:

"Terzi Hayati Ünsal (2011 Ahisi), demirci Gülizar Camcı (2014 Ahisi), lüle taşı ustası Burhan Yücel (2015 Ahisi), bakırcı Celal Açık (2015 Ahisi), tahin imalatçısı Osman Kalay (2018 Ahisi), tornacı Şükrü Çalım (2019 Ahisi), çanak, çömlek ustası Mahmut Recai Purutoğlu (2020 Ahisi), kuaför Miray Çakmak (2017 Kalfası), kuaför Gamze Demiröz (2018 Kalfası), el dokumacı Ayşe Saka (2019 Kalfası), takı imalatçısı Barış Kahvecioğlu (2020 Kalfası), otomotiv elektromekaniker Emrah Korkmaz (2017 Çırağı), berber Özgür Demirci (2019 Çırağı), kündekari ustası Ahmet Durmaz (2020 Çırağı) ve aşçı kalfası Osman Soylu (2019 Ankara Kalfası)."
Anadolu Ajansı
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