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İdare mahkemesi hakimi vefat etti

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Üyesi Gazi Sarı hayatını kaybetti.
 26 Nisan 2021 22:22
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İdare mahkemesi hakimi vefat etti

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Üyesi Gazi Sarı'nın vefat haberini duyurdu.

Mehmet Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Değerli meslektaşımız, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Üyesi Gazi Sarı' nın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Memurlar.Net
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