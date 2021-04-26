Bakan Selçuk: Tam kapanma kararı bir umuttur
|26 Nisan 2021 22:44
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ziya Selçuk paylaşımında, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerini kullandı.
Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 26, 2021
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