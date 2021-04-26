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Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 26 Nisan 2021 22:52
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Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nin 16,98 kilometre açığında saat 22.21'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,78 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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