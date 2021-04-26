Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|26 Nisan 2021 22:52
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