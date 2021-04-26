THY'den tam kapanmaya denk gelen biletlere ilişkin açıklama
THY'den yapılan açıklamada "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" denildi.
|26 Nisan 2021 23:13
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THY'den yapılan açıklamada "29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir" denildi.
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