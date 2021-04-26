Şehit Uzman Çavuş Çakar, son yolculuğuna uğurlandı
|26 Nisan 2021 23:51
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Çakar için Vezirköprü ilçesine bağlı Darıçayalanı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Helalliğin ardından şehit Çakar için tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Ahmet Çakar, annesi Melek Şahanoğlu, kardeşleri Metin, Şaban, Meryem Çakar, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.
'VATAN SAĞ OLSUN YİĞİDİM'
Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Törende şehidin kardeşi Şaban Çakar, ağabeyinin askeri kamuflajını, halası Fatma Çakır ise üniformasını giydi. Şehidin babası Ahmet Çakar, oğlunun fotoğrafını öperek, "Vatan sağ olsun yiğidim" dedi. Darıçayalanı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Aygün Çakar, toprağa verildi.
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