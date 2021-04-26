1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Uzman Çavuş Çakar, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar (26), memleketi Samsun'da toprağa verildi.
 26 Nisan 2021 23:51
+Aa- Yazdır
Şehit Uzman Çavuş Çakar, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Çakar için Vezirköprü ilçesine bağlı Darıçayalanı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Helalliğin ardından şehit Çakar için tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Ahmet Çakar, annesi Melek Şahanoğlu, kardeşleri Metin, Şaban, Meryem Çakar, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

'VATAN SAĞ OLSUN YİĞİDİM'

Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Törende şehidin kardeşi Şaban Çakar, ağabeyinin askeri kamuflajını, halası Fatma Çakır ise üniformasını giydi. Şehidin babası Ahmet Çakar, oğlunun fotoğrafını öperek, "Vatan sağ olsun yiğidim" dedi. Darıçayalanı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Aygün Çakar, toprağa verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
27 Nisan 2021 00:53		 Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
27 Nisan 2021 00:00
Doç. Dr. Eğilmez: Ermenilere ait bir tane dahi toplu mezar yok
26 Nisan 2021 23:54		 THY'den tam kapanmaya denk gelen biletlere ilişkin açıklama
26 Nisan 2021 23:13
Hobi olarak başladılar, 20 ülkeye 'ok gövdesi' ihraç ediyorlar
26 Nisan 2021 22:27		 İdare mahkemesi hakimi vefat etti
26 Nisan 2021 22:22
Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi
26 Nisan 2021 21:33		 Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı artan ve düşen iller
26 Nisan 2021 21:04
Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecek
26 Nisan 2021 16:04		 Koronavirüse yakalanan Genel Sekreter yoğun bakıma alındı
26 Nisan 2021 15:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:53 - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı00:23 - Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni 'soykırımına' ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma00:22 - Dışişleri Bakanlığından Nijerya'ya taziye mesajı00:15 - İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı00:05 - İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?00:05 - Güvenlik soruşturmasının olumlu veya olumsuz sonuçlandığına kim karar verecek?
00:01 - 27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var00:00 - Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil23:56 - Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi23:54 - Doç. Dr. Eğilmez: Ermenilere ait bir tane dahi toplu mezar yok23:51 - Şehit Uzman Çavuş Çakar, son yolculuğuna uğurlandı
23:26 - Bitcoin toparlanmaya başladı23:23 - Her yer boşaltıldı... Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü23:13 - THY'den tam kapanmaya denk gelen biletlere ilişkin açıklama22:52 - Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem22:44 - Bakan Selçuk: Tam kapanma kararı bir umuttur
22:29 - Enflasyon Raporu 29 Nisan'da açıklanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Güvenlik soruşturmasının olumlu veya olumsuz sonuçlandığına kim karar verecek?
Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni 'soykırımına' ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma
Ramazanda umut var
27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Dışişleri Bakanlığından Nijerya'ya taziye mesajı
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaydırma yapmak 1
canan kaftancıoğlu 2
ibrenin tersine dönmesi 1
turkuaz rengi 1
kurbi sultan ateşi suzan 1
iklim değişikliği 3
piyiz 1
süper bulaştırıcılar 2
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 1
kutlama yapılan özel günler 3
SON İLANLAR
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam