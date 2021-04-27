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27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 27 Nisan 2021 00:01
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27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, Calista Luxury Resort'ta yapılacak "Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı"na katılacak. Ersoy, Antalya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Antalya/10.00/11.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 gayri resmi Kıbrıs konferansı yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konferansa iştirak edecek.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 38. haftası, Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

(Hatay/20.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Chelsea, yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

(Madrid/22.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Madrid/20.00)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta ertelenen maçta Slovenya ile karşılaşacak.

(Eskişehir/19.00)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek; antrenman öncesi futbolculardan Enner Valencia soruları cevaplayacak.

(Antalya/18.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı yapılacak.

(Afyonkarahisar/17.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig Final Etabı maçları İzmir'de sürecek; Bolu Belediyespor-Adam Voleybol ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Edremit Belediyesi Altınoluk karşılaşmaları yapılacak.

(İzmir/13.00/16.00)

***

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Anadolu Ajansı
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