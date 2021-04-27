Dışişleri Bakanlığından Nijerya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaletinde askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
|27 Nisan 2021 00:22
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaletinde askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaletinde 25 Nisan 2021 tarihinde bir askeri konvoya gerçekleştirilen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.
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