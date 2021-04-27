1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni 'soykırımına' ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma

Diyarbakır Barosu yönetimine 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
 27 Nisan 2021 00:23
+Aa- Yazdır
Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni 'soykırımına' ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma

Diyarbakır Barosu yönetimine 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Diyarbakır Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başhekim, tartıştığı sağlık personeline şizofren teşhisi koydu iddiası
22 Nisan 2021 16:17		 'Safra' operasyonu: 36 polis ihraç edildi
21 Nisan 2021 18:00
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
20 Nisan 2021 11:01		 6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
19 Nisan 2021 12:57
Bolu Belediyesi'ni mülkiye müfettişi denetliyor
17 Nisan 2021 06:40		 İçişlerinden, Yeşilyurt Belediyesindeki iddialar ile ilgili açıklama
16 Nisan 2021 16:06
Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
13 Nisan 2021 11:39		 43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme
11 Nisan 2021 20:08
Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı FETÖ'den açığa alındı
08 Nisan 2021 20:31		 Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
07 Nisan 2021 10:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:53 - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı00:23 - Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni 'soykırımına' ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma00:22 - Dışişleri Bakanlığından Nijerya'ya taziye mesajı00:15 - İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı00:05 - İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?00:05 - Güvenlik soruşturmasının olumlu veya olumsuz sonuçlandığına kim karar verecek?
00:01 - 27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var00:00 - Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil23:56 - Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi23:54 - Doç. Dr. Eğilmez: Ermenilere ait bir tane dahi toplu mezar yok23:51 - Şehit Uzman Çavuş Çakar, son yolculuğuna uğurlandı
23:26 - Bitcoin toparlanmaya başladı23:23 - Her yer boşaltıldı... Assos Antik Kenti hayalet şehre döndü23:13 - THY'den tam kapanmaya denk gelen biletlere ilişkin açıklama22:52 - Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem22:44 - Bakan Selçuk: Tam kapanma kararı bir umuttur
22:29 - Enflasyon Raporu 29 Nisan'da açıklanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
İdari izin kullanımında yaş hesabı nasıl yapılmalı?
Güvenlik soruşturmasının olumlu veya olumsuz sonuçlandığına kim karar verecek?
Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni 'soykırımına' ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma
Ramazanda umut var
27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Dışişleri Bakanlığından Nijerya'ya taziye mesajı
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aqua 2
kurbi sultan ateşi suzan 1
tapmak 2
sülün osman 3
kuşa dönmek 5
gri pasaport 3
kafkaesk 1
denizi geçip çayda boğulmak 1
tilkinin 40 hikayesi var kırkı da tavuk üzerine 3
masai mara 2
SON İLANLAR
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam