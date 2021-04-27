Diyarbakır Barosuna sözde Ermeni 'soykırımına' ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma
Diyarbakır Barosu yönetimine 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
|27 Nisan 2021 00:23
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Diyarbakır Barosu yönetimine 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Diyarbakır Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
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