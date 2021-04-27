Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|27 Nisan 2021 01:32
|+Aa- Yazdır
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ
PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.
EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Nisan 2021 01:34
|Dışişleri Bakanlığından Nijerya'ya taziye mesajı
27 Nisan 2021 00:22
|27 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Nisan 2021 00:01
|Bakan Selçuk: Tam kapanma kararı bir umuttur
26 Nisan 2021 22:44
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı
26 Nisan 2021 22:16
|Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler
26 Nisan 2021 22:15
|Uzmanlar: Tam kapanma Türkiye'yi rahatlatacak bir adım
26 Nisan 2021 21:28
|Vaka sayıları açıklandı: 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı
26 Nisan 2021 20:32
|Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
26 Nisan 2021 19:55
|İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
26 Nisan 2021 19:54