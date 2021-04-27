Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
|27 Nisan 2021 01:34
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YÖNETMELİK
Türkiye İş Kurumundan:
AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Bu madde kapsamında düzenlenen TYP'ler 72 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri gereğince sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları ve gerekçenin uygun bulunması halinde, toplam dokuz ayı aşmamak şartı ile TYP süresi uzatılabilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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