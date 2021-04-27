Pençe- Kartal Harekatı'nda yaralanan Piyade Teğmen'den acı haber geldi
|27 Nisan 2021 02:43
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kartal operasyonunda bir acı haber daha geldi. Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyonda, araziye döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı Hakkari Yüksekova'daki bir hastaneye kaldırılırken, acı haberi İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Aileye Teğmen Kıvık'ın şehadet haberi, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ve beraberindeki heyet tarafından bildirildi.
3 kardeşten en büyüğü olduğu öğrenilen Mehmet Kıvık'ın şehadet haberi yakınlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu belirtilen Kıvık'ın cenazesinin, sabah Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenecek askeri törenin ardından İzmir'e gönderileceği ve öğle namazına müteakip Özdere Orta Mahalle Camiindeki cenaze namazının ardından Orta Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Bu arada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit Teğmen Mehmet Kıvık ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal operasyonunda hain terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'ye basarak şehit düşen İzmirli Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun"
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