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Fransa'da Türk aileye saldırı

Fransa'da yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evini bastı. Sopa, bıçak ve silahla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı. Aile üyelerinden Sinan Çolak, "Olayın 24 Nisan'da yaşanması tesadüf olmayabilir. Türk makamları, konsolosluk harekete geçti" dedi.
 27 Nisan 2021 06:40
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Fransa'da Türk aileye saldırı

Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evini bastı. Sopa, bıçak ve silahla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni bir grubun Türk ailesine saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. Kellerman Mahallesi'nde gerçekleşen saldırı sırasında yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grubun, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirdi. Yeni Şafak'ın ulaştığı aile üyelerinde Sinan Çolak, 24 Nisan Cumartesi günü Ermeni bir çocuğun yeğeninin üzerine araba sürdüğünü, ardından ikisinin arasında tartışma yaşandığını söyledi. Çocuklar arasında çıkan tartışmadan sonra 8 kişinin 2 arabaya doluşarak mahalleye geldiğini anlatan Çolak, "Biz tesadüfen o gün abim Ali Çolak'ın evine gelmiştik. Bu adamlar 17 yaşındaki yeğenimizi dövmeye kalkınca araya girdik, çocuğun dövülmesine izin vermedik. Biz tepkimizi gösterince bu şahıslar evlerine gitti. Ardından biz de evlerine giderek bu işin böyle olmayacağını, 8 kişi 17 yaşındaki bir çocuğu dövmeye gelmenin doğru olmadığını ifade ettik. Bizden özür dilediler" şeklinde konuştu.

40 KİŞİ MAHALLEYİ BASTILAR

Olay kapandı zannederken, ertesi gün 10 arabayla 40 kişinin mahalleyi bastığını aktaran Çolak, "Bu kez yakınlarımızı darp etmişler. Beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle gerçekleşen saldırı nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 3'ü hastaneden çıktı, birinin kafasında üç çatlak var hastanede hala tedavi görüyor.

Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti.

Görüntülerde Alman polisi tarafından elleri bağlanarak, ters kelepçe ile yere yatırılan Tümsek'in nefes almakta zorlandığı görüldü.

Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, 'Bir an nefes alamaz duruma geldim ve o an ABD'deki polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd olayı gözümün önüne geldi' dedi.

24 NİSAN'DA OLMASI TESADÜF DEĞİL

Olayın 24 Nisan'da yaşanması tesadüf olmayabilir. 40 kişi toplanıp Türk olduğumuz için biz bunlara gözdağı verelim demiş olabilirler. Biz aslen Gaziantepliyiz, 50 yıl önce Fransa'ya geldik. Şu ana kadar herhangi bir ırkçı muameleye maruz kalmamıştık ama gidişat oraya doğru gidiyor. Türk makamları, konsolosluk harekete geçti. Bu insanlar o arbede sırasında ölebilirdi. Bu kişilerden şikayetçi olacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarda silahla havaya ateş açtığı öğrenildi. Ermeni grubun içeresinde geçen yıl son baharda Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin yer aldığı belirtiliyor.
Yeni Şafak
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