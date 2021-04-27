Havalar ısınıyor vakalar düşüyor

Koronavirüs vaka sayıları azalırken, havaların ısınması, umutları artırıyor. Vatandaşların, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kapalı alanlardan çok açık alanlarda vakit geçirecek olmasının bulaşma riskini azaltması bekleniyor. Bu noktada özellikle mayıs ortasına işaret ediliyor. İnsanların dışarıda vakit geçireceği bu tarihlerden itibaren düşüş eğiliminin sürmesi ön görülüyor.

Böylece, hastalığın yayılımının yavaşlaması ve kış aylarına göre daha kontrollü bir hayata geçilebileceği ifade ediliyor. İrlanda'da yapılan bir çalışmada her bin Covid-19 vakasından yalnızca birinin açık havada kaynaklandığı tespit edildi. Ülkede kaydedilen 232 bin 164 vakanın sadece 262'sinin açık havada bulaştığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky da dışarıda maske kullanımı konusunu gözden geçirileceklerini bildirmişti. Kapalı alanlar, virüsün yayılımını artırıyor. Ortamın havalandırılması ise tehlikenin önüne geçiyor. Ayrıca kış aylarında evde geçirilen süre arttıkça fiziki aktivitenin de azalması bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiliyor.

NEŞRA DURMAZ