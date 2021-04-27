7 milyon TL'lik medikal ürün vurgunu

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Yurt dışından medikal ürün getireceği vaadiyle bu alanda faaliyet gösteren firma sahibi beş kişiyi yaklaşık yedi milyon lira dolandıran Abdurrahman A. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "Ben de dolandırıldım" savunması yaptı. Beş mağdurun 2017-2020 arasında çeşitli tarihlerde dolandırıldıklarına ilişkin iddiaları üzerine Abdurrahman A. hakkında dava açıldı. Şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan mağdurların şüpheli tarafından Küba'dan sağlık cihazı, Hollanda'dan maske getireceği vaadiyle dolandırıldığı kaydedildi.

Abdurrahman A.'ya ait şirketin hesaplarının bulunduğu banka kayıtlarının incelendiği belirtilen iddianamede, şüphelinin, müştekilerce gönderilen paraları aynı bankada döviz hesabında tuttuğu, peyderpey TL'ye çevirerek, piyasaya borçlarını ödeyip, her türlü geçimini bu yolla sağladığı kaydedildi.

'Kanserim demiş'

İddianamede, Abdurrahman A.'nın, kanser olduğunu, Küba'da gördüğü tedaviye devam edemediğini belirterek müştekilerin duygularını istismar ederek farklı tarihlerde tedavi bahanesiyle onlardan para talep ettiği de ifade edildi. Mağdurlardan M.D., durumuna üzülerek tedavisinin gerçekleşmesi için şüpheliye ayrıca 415 bin lira gönderdiğini söylerken, Abdurrahman A.'nın müştekilerden Z.K.G.'den de aynı yolla 40 bin dolar

aldığını sonradan öğrendiğini aktardı.

'Ben de dolandırıldım'

Gıda ve ilaç şirketi sahibi olduğunu söyleyen şüpheli Abdurrahman A.'nın savcılık ifadesi iddianamede yer aldı. Buna göre, hakkındaki suçlamaları reddeden Abdurrahman A., savcılık ifadesinde kendisinin de dolandırıldığını savunarak, şunları söyledi: "M.D. isimli şahsı yıllardır tanırım, aramızda bir çok ticari ilişki oldu. M.E.M.'ye Hollanda'dan 1,5 milyon adet maske getirilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Anlaşmanın karşılığı olarak 75 bin eurodan TL cinsinde 491 bin 250 TL'sini ... isimli şirketin hesabına gönderdi. Ben malları teslim almak için Hollanda'ya gittim, ancak orada malları alacağımız şirkete ulaşamayınca Hollanda polisine başvuru yaptık. Polisler bana böyle bir şirketin olmadığını, şahısların dolandırıcı olduğunu söylediler."