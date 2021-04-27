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Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
Samsun'da bankadan aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşen bir kişinin cep telefonuna indirdiği program ile bankadaki altını 234 bin liraya çevrilip başka hesaba havale yapıldı.
|27 Nisan 2021 08:00
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Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Ö.G.'yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere Team Vieewer Quick Sport isimli uygulamayı indirmesini istedi.
Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu.
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