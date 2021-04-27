'Ülke Kırmızı Odalık oldu'

Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: Bulut hazırladığı raporda antideprasan kullanımında "patlama" yaşandığını belirtti. Vatandaşın ruh sağlığını korumak için çareyi ilaçlarda aradığını söyleyen Bulut, raporunda şu değerlendirmeleri yaptı: "2019'da 49 milyon 857 bin kutu antidepresan ilaç satılırken bu sayı 2020'de 54 milyon 625 bine çıktı. 2021'in ilk üç ayında ise 15 milyon kutu antidepresan ilaç satıldı. 2021'in sonunda bu rakamın 60 milyona çıkması bekleniyor. Antidepresan kullanımındaki artış halk sağlığı açısından endişe verici boyutlarda. 2002-2019 arasında geçim sıkıntısı nedeniyle 5 bin 806 kişinin intihar ettiği ülkemizde, intihar vakaları son 20 yılda artış gösterdi. Birleşmiş Milletler'in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporuna göre geçen yıl 93. sırada olan Türkiye bu yıl 104. sıraya geriledi."

Sosyal buhran

"Gerçek işsizlik' olarak ifade ettiğimiz vatandaşların sayısı ise son bir yılda 2 milyon 909 bin kişi artarak 10 milyon 209 bin kişiye çıktı" diyen Bulut, şunları kaydetti: "2020'de 99 bin 588 esnaf kepenk kapattı ve 40 bin 735 şirket kapandı. KOBİ'lerin bankalara olan kredi borçları ise 873.7 milyar lira. Vatandaşların borcu 863 milyar lira oldu. Bu borcun 708.5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 154.3 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Ülke, tek adam yönetiminin yarattığı, pandeminin daha da derinleştirdiği ekonomik ve sosyal buhran nedeniyle 'Kırmızı Odalık' oldu."