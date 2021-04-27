'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
|27 Nisan 2021 08:16
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Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Eryazğan, aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AHEF olarak aşı tedariği noktasındaki uyarılara devam ettiklerini belirten Eryazğan, aşılama hızını etkileyecek her türlü sıkıntının giderilmesi gerektiğini vurguladı. Sinovac aşısıyla ilgili birinci dozda 3 Mayıs'tan önceye randevu alınamadığını anımsatan, Eryazğan, şunları söyledi: "Tedarik noktasında mutlaka alternatiflerin değerlendirilmesi için fikrimizi dile getiriyoruz. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Sinovac'ın ikinci dozu garanti durumda. Ancak birinci dozun, yeni kişilere yapılıp yapılmayacağı, tedarik noktasında tartışılıyor. Sputnik V aşısına talebimizi ilettik. Gelecek yanıta göre BioNTech tek aşı mı olacak, Sputnik V eklenecek mi, eklenirse kimlere yapılacak, Sinovac ne olacak? Hepsi belirlenecek. Bilim Kurulu'nun da bu konuda kapsamlı bir çalışma içinde olduğunu öğrendik. Bir yol haritası çıkarılıyor. Hangi aşıdan ne kadar devam edileceği konusunda karara varılacağını düşünüyoruz."
İlaçları zamanında kullanın
Karantinadaki vatandaşların verilen bazı ilaçları kullanmadığı noktasında tespitler olduğuna işeret eden Eryazğan, "Favipiravir ilaçlarının geç kullanıldığı noktasında tespitler var. Bu hastalığın seyrini önemli ölçüde etkiliyor. Vatandaşları bu konuda uyarıyoruz; lütfen ilaçlarınızı düzgün ve zamanında kullanın" dedi.
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