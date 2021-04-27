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Sanal satış fırlasa da beyaz eşya için bayiye

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, pandemide beyaz eşyanın yüzde 68 bayiden alındığına dikkat çekerek, "Belli sepet büyüklüğündeki ürünler görülmek isteniyor" dedi.
 27 Nisan 2021 08:20
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Sanal satış fırlasa da beyaz eşya için bayiye

Milliyet'ten HANİFE BAŞ'ın haberine göre: Pandemide beyaz eşyaya talep artarken, e-ticaretteki patlamaya karşın tüketicilerin çoğunluğu halen ev eşyalarını bayiden almayı tercih ediyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, beyaz eşyanın pandemide şanslı sektörlerden olduğunu, hijyen ihtiyacı ve zamanın çoğunun evlerde geçmesinin talebi artırdığını söyledi. Sektörde çok kanallı yapıların öne çıktığını dile getiren Dinçer, online satışlarının 2020'de bir önceki yıla göre 5.6 kat büyüdüğünü aktardı.

Dinçer, "Ama müşterilerimiz hala ağırlıklı bayilerden satın almayı tercih ediyor. Kovid-19 nedeniyle tam kapanmanın yaşandığı dönemde Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2 bin kişinin katıldığı bir araştırma yaptırdı. Katılımcıların yüzde 55'i pandemi öncesi internetten alışveriş yapmadığını söyledi. Bu kesimin yüzde 76'sı pandemiyle internetten alışveriş yapmaya başlamış.

Ancak müşterilerimiz hala ağırlıklı olarak beyaz eşyasını bayiden almak istiyor. Pandemi döneminde alışveriş yapan tüketicilerimizin yüzde 68'i beyaz eşyasını yetkili bayiden aldığını ifade etti. Bu dönemde 120 yeni bayi açtık" dedi.

Çok kanallı atak

Can Dinçer, müşterinin çok kanallı alışverişin konforunu gördüğünü vurgulayarak, ama bazı sektörler ve ürün grupları için mağazaya gidip alışveriş yapmanın ağırlıklı tercih olacağını, özellikle belli sepet büyüklüğünün üzerindeki ürünlerin mağazada görülerek alınmak istendiğini vurguladı. Harvard Üniversitesi'nin çok kanallı ticari dönüşümlerini bir vaka çalışması haline getirdiğini de anlatan Dinçer, şöyle konuştu:


"Bayi sistemimizi merkeze alan bir model geliştirdik. 3 bine yakın bayimiz ve 600 servisimiz var. Arçelik olarak bayi sistemimizi koruyup güçlendirerek dijitalleşmeyi seçtik. Online siparişleri en yakın bayimize yönlendiriyoruz. Böylece hem bayimizin de kazanmasını sağlıyoruz hem de çok kısa teslimat süreleriyle müşterimize ürünlerini ulaştırıyoruz. Sadece sektörümüzde değil genel olarak perakende dünyasında fark yaratacak bir e-ticaret sistemiyle müşteriye beklenenin ötesinde deneyim sunuyoruz.

Hikayemiz artık Harvard Üniversitesi ve onun içeriklerinden yararlanan dünya üniversitelerinde yıllarca ders olarak okutulacak. Yaklaşımımız paylaşım ekonomisine dayanıyor."

Yüzde 20 büyüme beklentisi var

Can Dinçer, Arçelik'in 2020 finansal sonuçları ve 2021 hedefleri konusunda da şu bilgileri verdi:

"Başarılı bir 2020 yılı geçirdik. Konsolide net satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 59 oranında artarak 40 milyar 872 milyon TL oldu. Satışlarımızın yüzde 34.5'i Türkiye'den geldi. Türkiye satışlarımız 2019'a göre yüzde 37 arttı. 2021'ye de güzel bir başlangıç yaptık. Tabii pandemi ve aşılama sürecinin seyri, ekonomiye yansımaları önemli. Ancak mevcut koşullar ışığında bu yıl konsolide ciromuzu 2020'ye göre yüzde 20 artıracağımızı öngörüyoruz."

Düğün sezonu hareketi yolda

Geçen yıldan beri pandemi etkisiyle ertelenen talepler olduğuna da dikkat çeken Dinçer, "Artan düğün hazırlıkları ile sektörün hareketleneceğini öngörüyoruz. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla mart ayından itibaren tüketici nezdinde büyük ilgi gören çeyiz kampanyamıza başladık. Pandemi koşullarındaki gelişmeleri de yakından takip ederek, kampanyamızı devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.
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