Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi 3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanan ve mart sonu maden firmasını tahliye ettiren G.Saray yeni tesislerinin lansamınını yaptıktan 17 gün sonra şok bir olayla karşılaştı. Cumartesi günü maden firmasına bağlı silahlı bir grup, tesislere baskın gerçekleştirdi ve araziye iki kamyon dolusu hafriyat döktü.

Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre;

Galatasaray, 24 Nisan 2021 Cumartesi, Antalya'da lig yarışında kritik bir sınava çıkarken aynı gün sarı kırmızılıların Kemerburgaz Tesisleri'nde hoş olmayan olayların yaşandığı ortaya çıktı. Kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grubun tesise silahlı baskın yaptığı tespit edildi. Bu olaydan sadece 17 gün önce 7 Nisan'da G.Saray, başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımıyla yeni tesis için lansman toplantısı gerçekleştirmişti.

TESİSİN KAPISINI KIRIP SİLAH GÖSTERDİLER

Başkan Mustafa Cengiz, lansmanda arazideki maden şirketi ile mücadelelerinin 3 yıl sürdüğünü belirtirken araziye artık güvenlik ve güvenlik kulübeleri konulacağını açıklamıştı. İşte bu açıklamadan 17 gün sonra cumartesi akşam saat 18.00 sularında 10 kişilik grup kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne geldi ve zorla içeri girdi.

Tesislerinin kapısının kilidini kırıp içeri giren gruba güvenlik görevlileri de "Dur" diyemedi! Güvenlikten sorumlu görevliler gruba engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri de etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra G.Saray'ın arazisine zarar vermek adına ilginç bir yol başvurdu. Sarı kırmızılı kulübün arazisine 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döküldü.