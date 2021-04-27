Pençe Operasyonu'nda bir şehit haberi daha
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
|27 Nisan 2021 08:49
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."
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