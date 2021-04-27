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Kripto para işi çiftliğe de sıçradı

İlk batan kripto para borsası Sistemkoin'in sahibinin 'kripto varlık alacağım' diyerek vatandaştan topladığı paraları sanal çiftliğe yatırdığı ortaya çıktı. CEO tutuklanarak cezaevine kondu. İşte sanal çiftlik işine de sıçrayan kripto para skandallarına ilişkin ortaya çıkan haberin ayrıntılar
 27 Nisan 2021 09:19
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Kripto para işi çiftliğe de sıçradı

İlk batan firmanın çiftlikçilerle el ele olduğu ortaya çıktı. Akıl almaz vurgun, Hint asıllı Türk vatandaşı Abdullatif Tayyip'in Sistemkoin üzerinden satın aldığı 3 milyon değerindeki 7.199 adet Bitcoin'e ulaşamaması sonrasında ortaya çıktı. Sitenin "bakıma alındık" ibareli açıklamasıyla durumdan şüphelenen Tayyip, 7.119 Bitcoin'i, kendi cüzdanına göndermek isteyince olay anlaşıldı. Sanal cüzdanındaki Bitcoin'lerin yerinde olmadığını görünce suç duyurusunda bulundu.

HİNTLİ VATANDAŞ ORTAYA ÇIKARDI: Başvuru üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sistemkoin üzerinden 2018-2021 yılları arasında milyonlarca lira değerinde kripto para çalındığını tespit etti.

Operasyonda Sistemkoin CEO'su Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Anıl Acar, Arda Acar, Osman Kuş ve Baha İlmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şirketin kurduğu sistem üzerinden Fransa, Rusya, Romanya, Hollanda gibi ülkelerde kullanıcılarının olduğu tespit edildi.

PARAYI ÇİFTLİĞE AKTARMIŞLAR

Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri'nin soruşturmayı derinleştirmesiyle ilginç detaylar da ortaya çıktı. Sistemkoin'in CEO'su Tolgahan Çolpan'ın yatırımcılara ait milyonlarca lira değerindeki sanal cüzdanları, dolandırıcılık suçundan aranan 'Milkabank' ve 'Çiftlikgeliri. com'un sahibi Baha İlmen'e aktardığı ortaya çıktı.

İlmen'in "tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın gibi Çiftlikbank benzeri bir site kurduğu, orada hayvan, sanal yumurta ve süt sattığı, siteye üye olan binlerce insanı mağdur ettiği belirlendi. Baha İlmen'in, 'İsmet Sarçın' ismiyle sahte kimlik çıkartıp siteler kurarak, piyasayı dolandırdığı tespit edildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Sabah
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