Komandolar tünellere girdi

Hakkarı Çukurca'nın tam karşısındaki Metina bölgesi ile Kuzey Irak ile Türkiye sınırındaki Avaşin- Basyan ve Zap Vadisine yönelik başlatılan hava destekli Pençe-Şimşek ve Pençe- Yıldırım Kara Harekatları sürüyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı ile kara piyade taburlarından oluşan 5 bin 500 Mehmetçiğin görev aldığı harekatın üçüncü gününde Mehmetçik kritik birçok noktada kontrolü sağladı. Türkiye sınırına yakın bölgede çift girişli mağara bulundu. Aramalarda, ABD'den YPG'ye verilen 8 adet anti tank füzesi de ele geçirildi. Avaşin- Basyan'daki Mervanos bölgesinde birbiriyle bağlantılı Z, V ve F harflerinden esinlenerek hava harekatlarına karşı büyük uğraşlarla inşa edilen üç aynı noktadaki yeraltı tünellerine sis ve göz yaşartıcı bomba atılarak, bomba imha uzmanları ve dedektör köpeklerle girildi. 6 sığınak ile helikopter ve İHA'lara karşı kullanılan 5 uçaksavar mevzisi kullanılamaz hale getirildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeye helikopterlerle yeni komando taburları indirilirken, komuta merkezinin bulunduğu bağ evi görüntüsü verilen muhabere binası da uçaklarca vuruldu.

SİVİL KIYAFETLE KAÇIYORLAR

Metina'nın Derar mevkiinde kaçmaya çalışan 3'ü kadın 5'i erkek 8 terörist ile Duhok'un Kanimasi İlçesine bağlı Baze Köyü yakınlarında yerel sivil kıyafetlerle kaçmaya çalışan 5 terörist SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi. Son üç günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu. Harekat 50 kilometrekarelik geniş bir alanda hava desteğiyle kesintisiz sürüyor.

Özgür Cebe