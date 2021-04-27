Kadın muhtar altın gününe savaş açtı

Edirne'de artan vakalar gözleri kadınlar arasında düzenlenen ev ziyaretlerine çevirdi. Valilik tarafından vatandaşlara gönderilen kısa mesajlarda, ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranın devam ettiği belirtildi. Koronavirüsle mücadelede ev kadınlarının desteğine en fazla ihtiyaç duyulduğu belirtilen mesajda, ev ziyaretlerinden ve iftar programlarından uzak durulması çağrısında bulunuldu.

KAPI KAPI DOLAŞIYOR

Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, ev ziyaretleri yapılmaması konusunda valiliğin son derece duyarlı olduğunu söyledi. Kendisinin de kapı kapı dolaşarak uyarılarda bulunduğunu anlatan muhtar Günay, telefonla da arayıp "Ev ziyaretleri yapmayın" dediğini söyledi. Günay'ın kapısını çaldığı evde yaşayan 6 yaşındaki Kıymet Nazlı Topal da halka çağrıda bulundu. Herkesin koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğini söyleyen küçük Kıymet, "Bu virüs bitsin, artık parklara çıkıp oynamak istiyorum" dedi. Ev sahiplerinden Kadriye Aksu da koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 yıldır anne ve babasıyla görüşmediğini söyledi. Bir başka ev sahibi Nilgün Önder de, aylardır çocuklarıyla görüşmediğini belirterek, "Bizim gibi herkes böyle yaparsa kötü günleri geçireceğiz" görüşünü dile getirdi