Dün rekora yaklaşan dolar bugün sakin başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|27 Nisan 2021 09:37
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