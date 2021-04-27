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Dün rekora yaklaşan dolar bugün sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Nisan 2021 09:37
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Dün rekora yaklaşan dolar bugün sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,27908,2800
Avro9,98909,9900
Sterlin11,460011,5200
ANKARA
ABD Doları8,25008,3100
Avro9,950010,0200
Sterlin11,380011,5800
Anadolu Ajansı
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