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FETÖ'nün firari 'dijital temizleyicisi' yakalandı

MİT ve İstanbul Organize Şube Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelede önemli bir operasyona imza attı. Örgütün 15 Temmuz'dan bu yana firari olan sözde bilişim sorumlusu ve eşi yakalandı. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.
 27 Nisan 2021 10:03
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15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün "polis baskınlarına karşı dijital temizleyicisi"ydi. Darbe girişimi sonrasında da, örgüte eleman kazandırmak için çalışmaya devam etti.

Terör örgütünün güncel yapılanmasında yer alan ve 5 yıldır firari olan sözde örgüt sorumlusu ve eşi, MİT ve İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Dijital verilerin yok edilmesinden sorumluydu

Ekipler, FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda yakalanarak itirafçı olan şüphelilerin verdikleri bilgiler üzerinden zanlıya ulaştı.

Darbe girişimi öncesi zanlı örgütün sözde "Arama Tarama Mesulü"ydü. Yani olası polis baskınlarına karşı hücre evlerindeki dijital verilerin yok edilmesinden sorumluydu. Üstelik hala FETÖ için çalışmaya devam ediyordu.

FETÖ'cü askerlerin ailelerine ulaşıyordu

Terör örgütünün güncel faaliyetlerinin sözde sorumlusu olan zanlı, örgüt üyesi olan ve tutuklu bulunan askerlerin aileleri ile irtibat sağlıyor, düzenli görüşerek yeniden örgütlemeye çalışıyordu. Cezaevinden tahliye olan şüphelileri de örgüte tekrar kazandırmak görevleri arasındaydı. Bunun için kişilere para verdiği de tespit edildi.

Silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı

Fiziki ve teknik takip yaklaşık 3 ay sürdü. Sonunda operasyonun düğmesine basıldı. Hücre evine yapılan baskında cep telefonu, bilgisayar, sim kart gibi çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Yaklaşık değeri 235 bin lira olan 9 bin 500 euro ve 14 bin 280 dolar ile 27 bin 380 liraya da el konuldu.

Polisin ele geçirdiği örgütsel doküman arasında, daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade veren ve itirafçı olan bir şahsın ifadesine de ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ve eşi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
TRT
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