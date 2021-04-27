Borsa güne yükselişle başladı
|27 Nisan 2021 10:08
|+Aa- Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 1.382,45 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,09 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, dün düşüşe geçen döviz kurlarının pozitif etkisi ve güçlenen tepki alımlarıyla yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.374,00 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.
Japonya Merkez Bankası'nın faiz ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin beklendiğini aktaran analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dün rekora yaklaşan dolar bugün sakin başladı
27 Nisan 2021 09:37
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
26 Nisan 2021 18:20
|Güne sert yükselişle başlayan dolar, 8,30 TL'ye geriledi
26 Nisan 2021 17:44
|Çeyrek altın günü düşüşle kapattı
26 Nisan 2021 17:35
|Asya piyasalarında 8,43'ten açılan dolar, daha sonra geriledi
25 Nisan 2021 23:26
|Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
25 Nisan 2021 13:00
|Kavcıoğlu: Rezervlerin yapısı değişti, Türkiye'nin 120 ton olan altını bugün 720 ton
23 Nisan 2021 22:11
|MASAK'dan Vebitcoin'e inceleme: Hesaplarına bloke konuldu
23 Nisan 2021 21:45
|Dolar günü 8,31 TL'den tamamladı
22 Nisan 2021 17:48
|Çeyrek altın 770 TL'yi geçti
22 Nisan 2021 17:36