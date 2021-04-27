'Maske ve dezenfektan gibi ürünlerden KDV alınmasın' talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 yılı aşkın süredir Bilim Kurulu üyeleri ve bilim insanlarının önerisiyle virüsten korunmak için temizlik ve hijyen ürünlerinin kullanımının arttığını belirtti.

Maske, sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi hijyen ve temizlik ürünlerinin, gıda ürünleri kadar zaruri ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken Palandöken, vatandaşın bu ürünlere rahatça ulaşabilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Palandöken, hijyen ve temizlik ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV'nin sıfırlanmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"Salgın boyunca vatandaşın en çok harcama yaptığı kalemler gıda ve temizlik ürünleri oldu. Maske, kolonya, sabun, dezenfektan gibi virüsten korunma amaçlı olan tüm hijyen ve temizlik ürünlerine talep arttı. Yaşanan üçüncü dalga ile salgının en ağır dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde çok sayıda kişi salgından dolayı işsiz kaldı ya da kazancı büyük oranda azaldı. Böyle kritik bir dönemde, başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere esnafımızın ve tüm kesimlerin hijyen ürünlerine rahatlıkla erişebilmesi için hijyen ürünlerindeki KDV oranları sıfırlanmalı."