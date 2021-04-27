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Sağlık Bakanlığında çalışan TYP şoförler için yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığında toplum yararına çalışma programı kapsamında (TYP) çalışan şoförlerin sözleşmeleri 9 ay daha uzatılabilecek
 27 Nisan 2021 10:28
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Sağlık Bakanlığında çalışan TYP şoförler için yeni düzenleme

27 nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin geçici 9 uncu maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanan ve geçici 9. maddeye eklenen fıkra şu şekildedir:
"(2) Bu madde kapsamında düzenlenen TYP'ler 72 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri gereğince sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları ve gerekçenin uygun bulunması halinde, toplam dokuz ayı aşmamak şartı ile TYP süresi uzatılabilir."

Düzenlemenin atıfta bulunduğu geçici 9. maddenin birinci fıkrası:
"(1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

Düzenlemenin atıfta bulunduğu 72. maddenin birinci fıkrası
"TYP, sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresi sonradan uzatılamaz. "

DÜZENLEMENİN ANLAMI

Sağlık Bakanlığında toplum yararına çalışma programı kapsamında (TYP) çalışan şoförlerin sözleşmeleri 9 ay daha uzatılabilecek
Memurlar.Net - Özel

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