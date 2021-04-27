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MEB, tam kapanmada normal şartlardaki mevzuata bağlı kalmalı mı?

MEB, tam kapanmada da datada ısrar edecek mi?
 27 Nisan 2021 10:55
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MEB, tam kapanmada normal şartlardaki mevzuata bağlı kalmalı mı?

Pandemi sürecinde kendini normal şartlardaki mevzuatlara bağlı hisseden Milli Eğitim Bakanlığı tam kapanma döneminde de aynı hatalarda ısrar mı edecek yoksa çözüm ve pedagojik odaklı bir yaklaşım mı sergileyecek?

Düzenlemelerde Geç Kalma

MEB'in pandemi sürecinde yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi kervan yolda dizilir misali açıklamaları ve uygulamaya ilişkin yazıları yayımlamakta geç kalmasıdır. İşin başında belirlenmeyen kuralların sonradan dayatılması sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle MEB henüz tam kapanmaya 3 gün varken gerekli açıklamaları yapmalıdır.

Derslerde Pedagojik Yaklaşım

MEB'in pandemi/uzaktan eğitim koşullarına özel düzenleme yapmadığı alanlardan bir tanesi de ders saatlerini normal döneme göre uygulama ısrarı. Oysa ki çocukların da öğretmenlerin de uzun süre ekranda kalmalarının yarattığı pedagojik ve sağlık yönünden yarattığı/yaratacağı sorunlar var. MEB bu durumu da göz ardı etmemelidir.

Öğretmenlerin Mağduriyetine Yol Açma

Yine MEB'in alması gereken tedbirlerden bir başkası da ülke genelinde bir türlü birlik sağlanamayan öğretmenlerin ekonomik ve mali haklarına yönelik sorunlar. MEB ders saatini azalttığında, öğrenci ve öğretmen işletmeye gidemediğinden, öğrenci derse katılmadığında, teknik sebeple ders işlenemediğinde, DYK kurslarının yüz yüze yapılamayacak olmasından, şefliklerle ilgili ücretlerde, yöneticilerin ücretlerinde, sınıf öğretmenlerinin derslerine branş öğretmeni girdiğinde, ücretli öğretmen, usta öğretici ve kurslarla ilgili konularda mevcut düzenlemeye göre gittiği taktirde yine öğretmenlerden ücret kesintisine gitme yolunu seçmiş olacaktır. Oysa ki uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden daha zor olduğunu söyleyen de bakanlığın kendisidir.

Yani 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma döneminde öğretmenler mağdur edilmemeli mevzuata sıkışılarak öğrencilere pedagojik olmayan bir yaklaşım sergilememelidir.

Bunun için MEB; öğretmenlere verilecek uzaktan eğitim görevlerini iyi tanımlanmalı, görevde ve ücrette adalet sağlayacak şekilde düzenlemelerle, eğitimcilerin ücret kaybı yaşamamaları için de gerekli onayları özel kamu okulu ayrımı yapmaksızın yayımlamalı ve bir an önce açıklamalıdır.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

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