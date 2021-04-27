Tam kapanmada site yöneticilerine 'uyarma' yetkisi verildi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri konulu gönderilen genelgede, tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verildiği belirtildi.

Tedbirlerin konut sitelerinde uygulanmasının yönetici sorumluluğunda olduğu aktarılan genelgede, "Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar virüsle mücadelede "tam kapanma" gibi "tam fedakarlığın da" herkesçe yapılmasını isteyerek, kural ihlalini farklılık sayanların, bu davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini, toplumun her bireyinin kurallara uyması halinde herhangi bir kişinin uyarısına dahi gerek kalmayacağını dile getirdi.

-"Site dışı gibi içinde de gezmeler olmamalı"

Kırklareli'nde yaşayan Kadir Şenel, AA muhabirine, yöneticilere sorumluluk verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Vatandaşların apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarını da kullanmaması, komşu ziyaretlerinin yapılmaması gerektiğini ifade eden Şenel, bir an önce salgının sona ermesi temennisinde bulundu.

Yöneticilerin de görevlerini en iyi şekilde takip etmesinin son derece önemli olduğunu belirten Şenel, "Apartmanlarda komşular da birbirlerine gidebilir, bunlar olmaması gereken şeyler. Tabi ki bunları site yöneticilerinin mutlaka uyarması gerekiyor. Apartmanların ortak kullanım alanlarına çıkılmasına müsaade edilmemesi de doğru. Site yöneticileri bunları takip etmeli." dedi.

Semra Aktaş da salgının sona ermesi için herkesin tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

Tam kapanma sürecinde apartman ve sitelerde yaşayan vatandaşların ortak alanları kullanmaması, kısıtlamayı ihlal eden konut sakinlerinin de yöneticiler tarafından uyarılmasının önemli olduğunu dile getiren Aktaş, "Eğer koronavirüs bitecekse kullanılmasın tabi ki. Kimse kimseyle görüşmesin. 20 günü atlatalım ve işimize bakalım." diye konuştu.