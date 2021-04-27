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Aydın'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
 27 Nisan 2021 10:37
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Aydın'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İsa Köse'nin (36) kullandığı 09 EN 420 plakalı otomobil, Çakırbeyli Mahallesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Köse, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araçtaki Mustafa Can 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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