Açık havada virüs bulaşma riski yok
İrlanda'da yapılan araştırmada, açık havada koronavirüs bulaşma riskinin 1000'de 1 olduğu ortaya kondu
|27 Nisan 2021 10:48
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İrlanda'da yapılan bir çalışmada, her 1000 Kovid-19 vakasından yalnızca 1'inin açık havada kaynaklandığı tespit edildi.
Ülkede kaydedilen 232 bin 164 vakanın sadece 262'sinin açık havada bulaştığı belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky da dışarıda maske kullanımı konusunu gözden geçirileceklerini bildirmişti.
Kapalı alanlar koronavirüsün yayılımını artırıyor. Ortamın havalandırılması ise tehlikenin önüne geçiyor. Ayrıca kış aylarında evde geçirilen süre arttıkça fiziki aktivitenin de azalması bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiliyor.
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