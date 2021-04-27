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Askeri casusluktan 9 kişiye gözaltı kararı

Ankara'da "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Temin ve Askeri Casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.
 27 Nisan 2021 10:53
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Askeri casusluktan 9 kişiye gözaltı kararı

Ankara'da "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Temin ve Askeri Casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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