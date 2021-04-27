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Giresun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|27 Nisan 2021 10:55
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Asuman Kurban idaresindeki 69 AP 803 plakalı otomobil, Çamoluk-Gölova kara yolu Gücer köyü mevkisinde uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü Kurban olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehbub Açıkgöz ve Rukiye Kurban yaralandı.
Yaralılar, Çamoluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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