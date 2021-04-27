Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor
|27 Nisan 2021 10:56
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 472,8 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 474,4 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 472,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.160 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.781 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerine neden olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Bugün, ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.
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